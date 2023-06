Usa: sommergibile disperso, società gestrice licenziò dirigente per aver dubitato della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OceanGate Expeditions, la società statunitense che gestisce il sommergibile turistico sparito domenica durante un tour al relitto della nave da crociera Titanic, licenziò il suo direttore delle operazioni marittime, David Lochridge, per aver espresso timori in merito alla sicurezza del batiscafo. Lo riferiscono i media statunitensi, che hanno recuperato gli atti di una causa giudiziaria del 2018 relativa al licenziamento. Proprio gli atti riportano le obiezioni che Lochridge - ex sommergibilista e sommozzatore - aveva posto alla sicurezza del sommergibile disperso, il "Titan": un mezzo piuttosto rudimentale, pilotato tramite il joystick di una consolle per videogiochi. Lochridge era stato assunto da OceanGate Expeditions a maggio 2015 ed era stato promosso a direttore delle operazioni marittime, prima di essere licenziato con l'accusa di aver divulgato informazioni confidenziali. Nella causa del 2018, l'uomo sostiene invece di essere stato allontanato per aver sollevato "preoccupazioni di sicurezza critiche in merito al design sperimentale e non collaudato del Titan". (segue) (Was)