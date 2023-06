Turchia-Iraq: colloqui ad Ankara tra presidente Governo regionale e presidente Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha incontrato ieri il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, con il quale ha discusso dei modi per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Ankara ed Erbil. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena con sede a Erbil “Basnews”, precisando che all’incontro ha partecipato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Durante i colloqui, tenutisi ieri nella capitale turca, Barzani ha rivolto il suo messaggio di auguri a Erdogan per il suo terzo mandato presidenziale. Quindi, dopo aver parlato della situazione in Iraq, hanno concordato di rafforzare le relazioni tra Turchia e Kurdistan iracheno, a sostegno della sicurezza e della stabilità nella regione. L’incontro è avvenuto in un contesto di tensioni latenti tra Turchia e governo federale dell’Iraq, e in particolare il giorno dopo il fallimento delle trattative sulla ripresa delle esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno, a causa delle divergenze ancora irrisolte tra i due Paesi. Alla riunione tra le delegazioni di Ankara e Baghdad, peraltro, aveva assistito anche una rappresentanza del governo regionale. (Res)