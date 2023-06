Usa: sommergibile disperso, i soccorritori avrebbero captato segnali sonori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle sonoboe utilizzate dai soccorritori statunitensi e canadesi per tentare di rintracciare il sommergibile turistico sparito domenica, durante una visita al relitto del Titanic, avrebbe captato segnali sonori forse provenienti dall'equipaggio del batiscafo. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che cita un "rapporto governativo interno" relativo alle operazioni di ricerca. Stando al documento, i soccorritori hanno captato ieri un rumore di colpi, forse prodotto dall'equipaggio del sommergibile disperso, che a quanto pare non dispone di alcun mezzo di comunicazione o rilevamento. Suoni dello stesso genere sarebbero stati captati dai soccorritori a intervalli regolari anche nella serata di ieri. La "Cnn" ricorda che alle cinque persone a bordo del sommergibile restano teoricamente meno di 40 ore di autonomia d'aria, e che se anche il sommergibile si trovasse alla deriva in superficie, l'equipaggio non avrebbe modo di uscire, dal momento che il boccaporto a tenuta stagna è sigillato dall'esterno. (segue) (Was)