Siria: otto operazioni dell’aviazione militare della Russia in poche ore nell’area di Idlib

- L’aviazione militare della Russia ha bombardato ieri per otto volte la regione a ovest di Idlib, nella Siria nord-occidentale, sorvolando l’area per ore. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che non sono stati segnalati né vittime, né danni materiali. I bombardamenti russi si sono concentrati nell’area demilitarizzata detta “Putin-Erdogan”, nel governatorato di Idlib, una zona cuscinetto concordata dai presidenti di Russia e Turchia nel settembre 2018, per dividere le regioni controllate dai gruppi armati legati ad Ankara da quelle sotto il controllo delle Forze armate di Damasco. In risposta ai bombardamenti russi di ieri, i miliziani del gruppo Al Fatah al Mubin (che riunisce varie fazioni armate di matrice islamica che si oppongono al governo siriano) hanno lanciato razzi lungo la linea che separa la campagna di Mohandesin dalle regioni controllate da Damasco, a ovest di Aleppo. Anche in questo caso, non vi sono informazioni riguardo vittime né danni materiali. (Res)