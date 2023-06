Ucraina: Tajani, Italia pronta a fare la sua parte nella ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è pronta a fare la sua parte nella ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. “Abbiamo organizzato a Roma un grande evento con circa mille imprese italiane e ucraina. Siamo pronti ad andare in Ucraina con il Sistema Italia per la prima ricostruzione. L'Italia farà la sua parte con gli investimenti anche perché in futuro l'Ucraina sarà parte del mercato unico europeo”, ha detto Tajani. (Rel)