Forza Italia: Tajani, perdita Berlusconi è una ferita, trasformeremo suoi sogni in realtà

21 luglio 2021

- La perdita di Silvio Berlusconi è una ferita per Forza Italia ma ci ha lasciato l'impegno di trasformare i suoi soldi in realtà. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. “La riforma della giustizia, la riduzione della pressione fiscale, il taglio del cuneo fiscale da stabilizzare: c'è molto da fare e siamo molto impegnati. Forza Italia andrà avanti con il contributo di tutta la classe dirigente e i suoi militanti”, ha detto Tajani. (Rel)