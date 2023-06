Regno Unito-Italia: Tajani, governo ha dovere di farvi sapere che segue vostro operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha il dovere assoluto di far capire agli italiani all'estero e ai Paesi che vi ospitano che vi segue. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento all'ambasciata d'Italia a Londra.“Non siete un esercito di donne e uomini allo sbaraglio ma fate parte di un sistema di politica estera, anche economica”, ha detto Tajani. “Questo deve permettere a voi di lavorare meglio, di avere maggiori garanzia da ogni punto di vista”, per mettere tutto a sistema, ha detto Tajani. (Rel)