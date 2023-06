Usa-Cina: Biden definisce l'omologo Xi un "dittatore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che il suo omologo cinese, Xi Jinping, è "un dittatore", sostenendo si sia adirato quando gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese lo scorso febbraio solo perché non era personalmente informato dell'aerostato in questione. "La ragione per cui Xi Jinping si è arrabbiato così tanto quando ho abbattuto quel pallone che trasportava due box auto di strumentazione è che non sapeva si trovasse lì. No, sul serio. Questo è il grande imbarazzo dei dittatori, quando non sono informati di quanto è accaduto", ha dichiarato Biden durante un evento per la raccolta di fondi a Kentsfield, in California. "(Il pallone) non sarebbe dovuto finire dov'era. E' stato spinto fuori rotta in Alaska, poi sugli Stati Uniti, e lui non lo sapeva. Quando è stato abbattuto lo ha colto l'imbarazzo e ha negato che (il pallone) fosse lì", ha aggiunto Biden. Il presidente Usa ha anche dichiarato ai donatori del Partito democratico che "per la cronaca, fidatevi di me: non vi preoccupate della Cina. Preoccupatevi della Cina, ma non preoccupatevi della Cina (sic). Dico sul serio. La Cina ha serie difficoltà economiche". (segue) (Was)