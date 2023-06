Usa-Cina: Biden definisce l'omologo Xi un "dittatore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei giorni scorsi, in concomitanza con la visita del segretario di Stato Antony Blinken a Pechino, il presidente Usa aveva espresso la convinzione che l'incidente del pallone spia cinese verificatosi a febbraio sia stato "più un imbarazzo per la Cina, che un atto intenzionale". Nel fine settimana Biden aveva espresso la convinzione che le relazioni tra Stati Uniti e Cina siano state ricollocate "sul giusto binario" dalla visita a Pechino del segretario di Stato Blinken, e dall'incontro tra quest'ultimo e il presidente cinese Xi. “So per certo che sono stati fatti progressi”, aveva commentato Biden, aggiungendo che il segretario di Stato ha fatto “un grande lavoro” e lo ha tenuto aggiornato attraverso il Consiglio per la sicurezza nazionale. (Was)