Giappone: il Paese scivola al 125mo posto nella classifica globale sulla disparità di genere

- Il Giappone si è collocato al 125mo posto tra 146 Paesi nell'ultima edizione della classifica globale sulla disparità di genere del World Economic Forum (Wef). Il Giappone è ultimo tra i Paesi dell'Asia Orientale e del Pacifico nella graduatoria. Il rapporto annuale del think tank svizzero ha visto calare in un anno il Giappone dalla 116ma alla 125ma posizione. Si tratta del peggior risultato conseguito dal Paese da dicembre 2019, nonostante il Wef riconosca al Giappone la sostanziale parità di genere sui fronti dell'istruzione e della salute. La terza potenza mondiale pecca invece sul fronte della rappresentanza: il rapporto sottolinea che solo il 10 per cento dei seggi parlamentari e l'8,3 per cento delle posizioni ministeriali sono occupati da donne. (Git)