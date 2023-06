Usa-India: Modi incontra Elon Musk a New York, discusse attività di Tesla e Twitter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Indiano ha intrapreso ieri la sesta visita negli Stati Uniti da quando è alla guida del governo indiano, nel 2014. Si tratta della prima visita di Stato, superiore per grado di solennità e prestigio alle precedenti visite ufficiali o di lavoro. Il premier è stato invitato dal capo di Stato Usa, il presidente Joe Biden, di cui sarà ospite. In passato questo onore è stato riservato a due leader indiani: al presidente Sarvepalli Radhakrishnan nel 1963 e al primo ministro Manmohan Singh nel 2009. (segue) (Was)