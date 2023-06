Usa: migrazioni, la repubblicana Boebert prova a forzare voto per l'impeachment di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata repubblicana Lauren Boebert, rappresentante del Colorado, intende forzare un voto alla Camera dei rappresentanti per la messa in stato d'accusa (impeachment) del presidente Joe Biden, in relazione alla gestione della crisi al confine tra Stati Uniti e Messico. Boebert ha riferito che ricorrerà a una procedura nota come "mozione privilegiata", e che sta discutendo le tempistiche con la presidenza repubblicana della Camera. I Democratici hanno già annunciato che intendono rispondere a loro volta con una iniziativa procedurale tesa a bloccare la calendarizzazione del voto sulla mozione della deputata repubblicana. Boebert ha presentato una mozione per l'impeachment del presidente Biden all'inizio di giugno. La mozione include due articoli d'accusa: uno per abuso di potere, e il secondo per inadempienza al dovere. Nello specifico, la deputata accusa Biden e la sua amministrazione di aver violato le norme federali sull'immigrazione forzando una "agenda aggressiva dei confini aperti"; la deputata imputa in particolare all'amministrazione Biden i taciti trasferimenti di migranti irregolari dal confine all'entroterra statunitense, effettuati tramite voli federali e autobus. Il secondo articolo d'accusa, invece, punta l'indice contro lo storico calo delle espulsioni di migranti irregolari, l'aumento dei traffici di esseri umani attraverso il confine e l'incremento delle morti causate dal fentanyl e da altri oppiacei negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha risposto all'iniziativa accusando i Repubblicani di organizzare "messinscene politiche". (Was)