Lombardia: approvato Prss, Fontana, caratterizzerà questa legislatura, ringrazio i consiglieri (2)

- Il vicepresidente della Giunta regionale, Marco Alparone, nel suo intervento, ha quindi sottolineato come “il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile sia caratterizzato dal pragmatismo lombardo” e come “si sia partiti dalla concretezza, da dati certi, misurabili e rendicontabili, per costruire un percorso praticabile che ci consenta di raggiungere il risultato che ci siamo preposti”. “Si tratta – ha aggiunto Alparone - di uno strumento innovativo che vuole raggiungere gli obiettivi guardando alla trasversalità delle risorse, di tutte le risorse. Una sfida che, come ha ben detto il presidente Fontana, non vuole essere il ‘libro dei sogni’, ma il ‘libro dei fatti’ che faccia il possibile per racchiudere nei successivi strumenti attuativi e programmatici tutto ciò è stato rappresentato in questo Consiglio, anche attraverso l’ascolto delle proposte delle minoranze”. (Com)