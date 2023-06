Lazio: taxi e Ncc più verdi e inclusivi, da Regione Lazio 15,8 milioni per rinnovare auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il provvedimento della giunta, guidata da Francesco Rocca, stanzia 9,8 milioni di euro per il piccolo credito ordinario, quindi a un tasso agevolato, per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale da parte di tassisti e Ncc. I contributi a fondo perduto, invece, ammontano a 2 milioni di euro per titolari di licenza taxi ed Ncc che acquistano un veicolo ibrido o elettrico. Inoltre, ulteriori 4 milioni di euro di risorse, provenienti dai rientri del fondo rotativo per il piccolo credito, saranno destinati come contributo di accesso al credito a tasso zero. In questo caso il prestito oscilla da 10 a 50 mila euro: i beneficiari dovranno restituire le somme in cinque anni e potranno cominciare a pagare le rate di restituzione del prestito dopo un anno dall’erogazione, grazie al preammortamento di 12 mesi. (Rer)