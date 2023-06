© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua a sostenere le ragioni di un Paese invaso come l'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. “Inviamo aiuti militari, umanitari” ma adesso “bisogna lavorare per una pace giusta che preveda il ritiro delle truppe russe”, ha detto il ministro. (Rel)