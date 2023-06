Ucraina: Tajani, Davide La Cecilia sarà inviato della Farnesina per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha confermato il suo impegno per la ricostruzione e abbiamo nominato un inviato del ministero degli Esteri per la ricostruzione: Davide La Cecilia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. “Ne parlerò domani con i miei interlocutori” ma posso garantire “che la cabina di regia italiana” continua “a lavora e a essere presenti in quantità e qualità nella ricostruzione dell'Ucraina”. (Rel)