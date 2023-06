Argentina: proteste nella provincia di Jujuy, almeno 40 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera in una conferenza stampa, il governatore della provincia, Gerardo Morales - oppositore del governo nazionale di Alberto Fernàndez, membro della coalizione Insieme per il cambio (JxC) e possibile candidato presidenziale alle elezioni di ottobre - ha detto che esaminarebbe due articoli della nuova costituzione che hanno suscitato preoccupazione tra le popolazioni indigene. Ma ha ratificato una misura che criminalizza la protesta. Il conflitto è cominciato all'inizio del mese quando sindacati di insegnanti di Jujuy hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato dopo aver respinto una proposta di aggiornamento salariale del governo, che consideravano insufficiente. Parallelamente, il governo provinciale di Gerardo Morales cominciò a discutere una riforma della Costituzione della provincia, che includeva articoli per regolamentare il diritto alla protesta. Nel pieno del conflitto, Morales ha firmato un decreto che inaspriva le multe e le sanzioni contro chi partecipasse alle proteste sociali. (segue) (Abu)