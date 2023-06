Lombardia: Consiglio approva il programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con 43 voti favorevoli e 25 contrari, il programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss), dopo una discussione che ha impegnato l’aula per buona parte della giornata anche in virtù dei circa 200 emendamenti presentati. “Il punto di partenza della redazione del Prss – ha spiegato in aula il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - è stato il mio programma elettorale, condiviso da tutte le forze di maggioranza e articolato su sei pilastri, per la piena affermazione del principio della trasversalità. Si è poi aggiunto, in corso di stesura, un settimo pilastro, più afferente al funzionamento della 'macchina' regionale e alle relazioni istituzionali. Ogni pilastro è stato associato ad alcuni dei Goals dell'Agenda Onu, ed è stato suddiviso in ambiti, ovvero aggregazioni coerenti di obiettivi strategici. Sia gli ambiti sia gli obiettivi sono corredati da indicatori, che garantiscono la misurabilità delle azioni messe in campo e che sono alimentati da fonti dati sempre interrogabili. Per ogni ambito e obiettivo è stato effettuato un lavoro di incrocio con gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile già approvata dalla Giunta nella scorsa legislatura e frutto di un importante confronto con gli interlocutori del partenariato economico e sociale. Per ciascuno obiettivo inoltre è stata individuata una mappa degli stakeholder e una geografia degli enti interessati. Sono inoltre individuate, in forma qualitativa, le fonti di finanziamento. Il Prss sarà aggiornato annualmente tramite il Deft e la relativa Nota di aggiornamento. Sarà inoltre rendicontato annualmente mediante la Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del Prss. Le azioni puntuali, che derivano dagli obiettivi strategici, saranno declinate nelle Programmazioni Settoriali, nella programmazione operativa, negli indirizzi agli Enti del Sistema. Vogliamo, lo ribadisco, una Lombardia sostenibile, dal punto di vista sociale, ambientale, economico”. (segue) (Rem)