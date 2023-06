Lombardia: Consiglio approva il programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono particolarmente soddisfatto del risultato raggiunto. Abbiamo delineato un Programma organico, mirato a disegnare lo sviluppo della Lombardia di domani, della Lombardia che verrà”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia. “Oggi, con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, Regione Lombardia sta facendo ciò sa fare, ossia generare sviluppo”. “Il Prss – ha commentato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini - raccoglie perfettamente i punti del programma elettorale con cui la maggioranza ha ricevuto la fiducia per governare la nostra Regione. Ci attendono sfide importanti che porteremo a termine per il bene dei cittadini. Tutti gli obiettivi contenuti nel Prss sono strettamente collegati e sarà necessario procedere prestando la massima attenzione a tutti gli aspetti. Migliorare le infrastrutture, aiutare le imprese e attivare politiche che ottimizzino sempre di più l’offerta sanitaria e formativa lombarda, sono solo alcuni dei risultati che vogliamo ottenere. Lavoreremo fianco a fianco della Giunta regionale per continuare a migliorare la nostra Lombardia”. “Obiettivi raggiungibili, serietà nei programmi, investimenti su trasporti, sanità ed efficientamento energetico. Sono tantissimi i temi che questo PRSS tocca per affrontare i prossimi cinque anni di legislatura. Una Lombardia che guarda avanti e che vuole continuare ad essere locomotiva d’Italia e motore d’Europa” ha dichiarato Alessandro Corbetta, Presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale. “La Lombardia è davvero una regione straordinaria: bella, complessa, varia e ricca di imprenditoria, artigianato, vocazione al lavoro in genere; la sua ricchezza è anche in uno straordinario patrimonio artistico, culturale ed enogastranomico. Ma soprattutto è una terra generosa e accogliente verso la persona: molti lombardi hanno le proprie origini fuori dalla Lombardia, ma qui hanno trovato la loro patria locale, il luogo dove vivere e far crescere i propri figli. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile va esattamente in questa direzione: lo slogan utilizzato più volte dal nostro Presidente “Sostenibilità sostenibile” indica nella persona che abita in Lombardia, il punto di riferimento delle politiche per il prossimo quinquennio”, ha osservato Jacopo Dozio di Lombardia Ideale - Fontana Presidente. (segue) (Rem)