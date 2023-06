Lombardia: approvato Prss, Fontana, caratterizzerà questa legislatura, ringrazio i consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento all'intero Consiglio regionale per aver affrontato con serietà e attenzione i contenuti della proposta programmatica che caratterizzerà il percorso di questa legislatura". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così l'approvazione da parte dell'aula consigliare del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della Giunta lombarda. "Contributi importanti - ha aggiunto il governatore - da parte della maggioranza e indicazioni dall'opposizioni che ho ascoltato con interesse e che valuterò con attenzione. Regione Lombardia deve affrontare le sfide del futuro con la consapevolezza della propria forza e delle proprie potenzialità". "Come ho detto nel mio intervento - ha concluso Fontana - abbiamo il dovere di offrire a chi lavora, a chi studia, a chi fa impresa, a chi vive in Lombardia, una visione di futuro alto e strategico. Non proponiamo un libro dei sogni, ma vogliamo affermare l'identità di una Lombardia sempre più forte e protagonista, anche a livello internazionale". (segue) (Com)