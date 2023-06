Ucraina: Tajani, spero che da incontro Blinken-Xi emerga iniziativa a favore della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio è che l'incontro fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il presidente cinese Xi Jinping sia foriero di qualche iniziativa positiva in favore della pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. Per esempio a “convincere la Russia ad accettare di sedersi attorno a un tavolo e rispettare il diritto internazionale”, ha detto Tajani. (Rel)