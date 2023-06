Pd: Denti (Iv), non esiste più, linea Schlein contraria ai principi fondativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il Partito democratico "che abbiamo conosciuto, da Veltroni in poi, non esiste più. L’impostazione che ha dato Elly Schlein al suo arrivo alla segreteria è una linea contraria a tutti quelli che erano i principi fondativi del Partito Democratico". Lo ha detto Nicola Danti, europarlamentare Italia viva e vice presidente Renew Europe al "Tg Plus" di Cusano Italia Tv. Elly Schlein "usa il nome di Matteo Renzi semplicemente perché in questo modo pensa di evocare lo spettro di qualcuno che possa avere un effetto compattante sulla direzione del Pd. Non funziona perché, al di là della direzione, ci sono gli elettori che vedono un partito che non riconoscono più", ha aggiunto, secondo cui "la differenza tra Renzi e Schlein sta nel fatto che Renzi guidava la politica italiana e faceva venire Berlusconi al Nazareno. Schlein invece si è andata a genuflettere in piazza a Conte, dove abbiamo sentito parole assolutamente fuori dalla linea politica storica del Partito Democratico, sulla guerra e su altri contenuti. Lo show di Grillo ha toccato livelli imbarazzanti”, ha aggiunto Danti.(Com)