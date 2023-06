Regno Unito-Italia: Tajani, governo presta grande attenzione agli italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante per il governo italiano dare sempre un segnale di grande attenzione a tutti i cittadini che vivono e operano all'estero. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento all'ambasciata d'Italia a Londra. “Siete 6 milioni e mezzo di persone che rappresentano l'Italia nel mondo, siete una straordinaria risorsa, e un importante strumento di politica estera”, ha detto Tajani. “Quando gli italiani sono imprenditori, uomini o donne della finanza o dell'economia, sono immagini concrete del saper fare italiano, del Made in Italy ed è nostro dovere cercare di coordinare la vostra presenza per avere maggiore efficacia per le azioni di politica estera a favore della crescita”, ha detto Tajani.(Rel)