Lombardia: Consiglio approva il programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) (3)

- Molto critiche nei confronti del piano, invece, le varie opposizioni in aula. “Il piano regionale di sviluppo è una clamorosa occasione persa che certifica l’immobilismo della giunta Fontana. Sono infatti passati quattro mesi dalle elezioni e non sono ancora stati affrontati i nodi essenziali riguardanti proprio lo sviluppo e la sostenibilità nella nostra regione", dichiara in merito il capogruppo del Pd a Palazzo Pirelli, Pierfrancesco Majorino. “Surreale – ha commentato il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco - che in trecento pagine di documento, di fronte alle crisi economica, ambientale, abitativa e dei servizi sanitari regionali, il centrodestra non sia riuscito a inserire nemmeno dieci obiettivi concreti. Il Presidente Fontana ha detto che non è un libro dei sogni, è vero: non ci sono nemmeno quelli. Il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile è un documento di rara vacuità, paragonabile solo al programma enunciato dal Presidente al suo insediamento”. “Le misure previste non vedono al centro la sanità pubblica, la transizione ecologica, la scuola pubblica, la qualità del lavoro, e ancora il trasporto pubblico. Sempre più persone sono costrette a non curarsi; sempre più ragazzi abbandonano il loro percorso di studi; sempre più il lavoro risulta essere, precario, mal pagato oltre che poco sicuro; sempre più famiglie hanno un problema abitativo; sempre più, l'aria che noi respiriamo, risulta essere inquinata e nociva”, afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia. Al voto non ha partecipato nemmeno il gruppo consiliare Lombardia Migliore - Letizia Moratti. (Rem)