Lazio: taxi e Ncc più verdi e inclusivi, da Regione Lazio 15,8 milioni per rinnovare auto

- Auto più verdi e inclusive per un trasporto pubblico non di linea sostenibile. La Regione Lazio stanzia 15,8 milioni di euro a sostegno di taxi e noleggi con conducente. Il finanziamento è stato approvato oggi con una delibera della giunta Rocca, su proposta del vicepresidente Roberta Angelilli e dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. L'obiettivo è rinnovare i veicoli impiegati per l'autoservizio pubblico non di linea, sostenendo l’acquisto di veicoli con alimentazioni a basso impatto ambientale. I contributi vanno da un massimo di 10 mila euro per chi compra veicoli con emissioni di anidride carbonica (Co2) tra 0 e 20 grammi per chilometro e un minimo di 5 mila euro per chi acquista mezzi che producono Co2 tra i 61 e i 135 grammi per chilometro. Nel caso di veicoli ammissibili con il codice carrozzeria Sh - per il trasporto di portatori di handicap - è previsto un contributo integrativo pari a 5 mila euro per l’allestimento e l’accesso per sedie a rotelle. (segue) (Rer)