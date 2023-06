Tunisia: Tajani, stabilità del Paese è importante per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della Tunisia è importante per l'Italia, non solo per fermare i flussi migratori ma anche per la stabilità del Nord Africa e dell'Africa subsahariana. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'esterno dell'ambasciata d'Italia a Londra. “Stiamo facendo lo stesso con la Libia”, ha detto Tajani, dove sosteniamo l'attività dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily. (Rel)