Honduras: scontri in carcere femminile, media parlano di almeno 41 morti

- Immagini diffuse in rete testimoniano di violenti scontri, con numerose morti, all'interno di un carcere femminile in Honduras. Le autorità carcerarie non hanno fornito cifre ufficiale, ma il quotidiano "El Heraldo", citando fonti interne al penitenziario, parla di almeno 41 morti e decine di feriti. Fotografie e video ritraggono corpi con profonde ferite di arma da fuoco, corpi carbonizzati e cadaveri disposti uno sopra l'altro. Le cronache parlano anche di numerosi feriti. (Mec)