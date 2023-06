Argentina: proteste nella provincia di Jujuy, almeno 40 feriti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo massicce proteste, Morales è tornato indietro ma ha condizionato la revisione degli emendamenti alla Costituzione al ritorno delle classi in provincia. Alla mezzanotte di venerdì 16, l'Assemblea Costituente ha approvato il nuovo testo della costituzione. Il fatto ha intensificato le manifestazioni in varie comuni. Le popolazioni originarie si sono unite alle manifestazioni denunciando che un articolo della Costituzione riformata promuove lo sgombero di chi non ha titolo di proprietà. (Abu)