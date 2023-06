Spagna: Sanchez, abrogazione "sanchismo" grande inganno per non parlare di leggi approvate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il Partito popolare (Pp) dice che il "sanchismo" deve essere "abrogato", sta cercando di mettere in atto un "grande inganno per non parlare del risultato delle leggi che abbiamo approvato in Parlamento". Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista televisiva a "La Sexta", citando l'aumento del salario minimo, la riforma del lavoro e quella delle pensioni. "Cercano di disprezzarmi e di farmi la caricatura, dicendo che sono il diavolo, per fare lo stesso che hanno fatto con Felipe Gonzalez o Zapatero (ex presidenti socialisti): vogliono abrogare la Spagna di oggi", ha aggiunto. In merito all'accusa di aver governato con il partito indipendentista basco Eh Bildu, Sanchez è tornato a ribadire che nell'ultima legislatura non c'è stato alcun accordo di investitura ma solo il sostegno per l'approvazione di alcune leggi. Il capo dell'esecutivo si è presentato ancora una volta come "argine" all'avanzata della destra sostenendo che la Spagna non "merita" un governo con Santiago Abascal, leader di Vox, aggiungendo che sarebbe "una vergogna per il Paese e per la stessa UE". La posta in gioco, ha detto, è "andare a braccetto con le grandi nazioni europee" su temi come la transizione verde o la lotta contro la violenza di genere, o farlo "sulla falsariga di quanto sta facendo Orban in Ungheria". (Spm)