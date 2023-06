Scuola: Meloni a maturandi, ricordate che siete padroni del vostro destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stanno per cominciare gli esami per la maturità. Un momento molto importante per voi ragazzi e ragazze che dopo anni di studio e sacrificio chiudete un ciclo fondamentale della vostra vita”. Lo ha affermato la presidente dl Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato a Skuola.net rivolto ai ragazzi che domani inizieranno le prove della maturità. “Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione, lo studio a perdifiato, l’adrenalina e la consapevolezza che in poche ore si metteva tutto il lavoro fatto per anni. Ma ricordo anche - ha aggiunto la premier - la grande emozione che di lì a poco si sarebbe aperto un capitolo nuovo della vita e così sarà anche per voi. Chi proseguirà gli studi all'università, chi invece sceglierà di abbracciare una esperienza lavorativa”. Qualsiasi scelta farete, ha spiegato, “ricordatevi che siete i padroni del vostro destino: siate creativi, buttatevi a capofitto nel vostro sogno e credete con tutte le forze per realizzarlo. Non abbiate paura, vivete questi attimi e ricordate questi giorni come fra i più importanti della vostra vita, perché sarà così Auguri a tutti i maturandi di Italia, siamo con voi”. (Rin)