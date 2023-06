Berlusconi: Di Marco (M5s), inadeguatezza per Odg su Malpensa, emerse frizioni fra Lega e Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'Odg sulla possibilità di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, "ha finalmente spalancato la finestra sull'incapacità di questa maggioranza e la sua inadeguatezza. Il faro era puntato sull'imbarazzo della Lega e della sua non partecipazione al voto, facendo emergere ulteriormente le frizioni con FdI". Lo comunica in una nota Nicola Di Marco, capogruppo del M5s. "Questa sera in Aula è accaduta la vergogna assoluta - aggiunge Di Marco - Lombardia Migliore ha presentato un odg degno dei banchi della maggioranza, anzi, consiglio ai colleghi di spostarsi di posto dalla prossima seduta; si è riuscito a dire tutto e il suo contrario in una manciata di secondi trasformando un Odg, prima presentato con parere negativo dalla Giunta e dal Relatore, inammissibile e poi di nuovo votabile che grazie all'arrivo di Romano la Russa e al suo diktat che ha trasformato miracolosamente il parere della Giunta da contrario a favorevole". Di Marco replica se sia "davvero questo che meritano i cittadini lombardi? La vergogna di chi non è in grado di rappresentare questa istituzione, e neanche rispettare un defunto, con cui noi chiaramente non avevamo la minima compatibilità e che abbiamo contrastato in vita. Con la strumentalizzazione della sua figura, Berlusconi è stato messo al centro di questo spettacolo indegno", conclude il capogruppo del M5S. (Com)