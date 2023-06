Argentina: proteste nella provincia di Jujuy, almeno 40 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei feriti, Nelson Mamanì, è rimasto gravemente ferito alla testa dopo essere stato colpito da un tubo di gas lacrimogeno e il suo stato "è delicato", secondo quanto ha dichiarato al canale televisivo C5N il leader social Eduardo Belliboni. Organizzazioni per i diritti umani hanno anche denunciato che tra i detenuti ci sono membri dell'organizzazione Hijos, che riunisce figli di "desaparecidos" durante l'ultima dittatura civico-militare argentina. Nel mezzo degli incidenti, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha chiesto al governo di Jujuy di "cessare immediatamente la repressione" e di "convocare tutti gli attori sociali di Jujuy per trovare vie di dialogo per superare la controversia che ha creato" dopo l'approvazione della costituzione. (segue) (Abu)