Trasporti: Carpano (Azione), vergognosa ipotesi aumento costi nel Lazio, mezzi pubblici disastrosi

- In merito ai possibili aumenti dei trasporti pubblici nel Lazio, il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, lamenta che "è vergognoso" l'eventuale provvedimento "a fronte di trasporti pubblici disastrosi. Guasti costanti alla Metro A, sulla Metro B partono meno treni per Rebibbia che per Firenze, la Metro C ha frequenze da treno regionale e ancora non sono stati acquistati nuovi treni - aggiunge Carpano -. Il servizio di superficie è disastroso. Rocca scongiuri questi aumenti decisi da Zingaretti e risparmi ai romani un secondo disagio, perché al primo ci sta già pensando Gualtieri”, conclude Carpano in una nota. (Com)