Cooperazione: Egitto chiede all'Ifad di aumentare il sostegno alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Rania Al Mashat, ha partecipato alle attività del secondo round di consultazioni per la tredicesima ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) in Italia. "La partnership con il Fondo Ifad ha promosso soluzioni innovative per promuovere lo sviluppo rurale, sostenere i piccoli agricoltori e sostenere la resilienza ai cambiamenti climatici", ha detto Al Mashat in un discorso, secondo un comunicato stampa del ministero della Cooperazione internazionale. La ministra ha invitato gli Stati membri a sostenere le consultazioni sulla ricostituzione del fondo Ifad e ha affermato l'impegno dell'Egitto a sostenere il lavoro del fondo per aumentare il suo ruolo nel sostenere la sicurezza alimentare a livello globale. (segue) (Cae)