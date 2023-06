Cooperazione: Egitto chiede all'Ifad di aumentare il sostegno alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ifad è un partner importante nel pilastro alimentare all'interno del programma "Nwfe" per mobilitare investimenti e finanziamenti agevolati allo sviluppo che stimolino il settore privato, ha affermato Al Mashat, aggiungendo che oltre 1,3 milioni di agricoltori hanno beneficiato direttamente del fondo per finanziare programmi in Egitto. Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ha finanziato 70 progetti per sostenere la sicurezza alimentare a livello globale, per un valore di 990 milioni di dollari durante il 2022, ha affermato Al Mashat. (Cae)