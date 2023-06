Sicurezza: Fd'I, prossima settimana incontro comitati-prefettura Roma su decoro Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Interpretando il malessere giustificato dei cittadini e albergatori, è in corso da diverse ore un'operazione interforze su un'attività di prevenzione della prefettura. In questa ottica è stato bonificato il sottopasso e stanno facendo delle azioni in questo momento che non saranno estemporanee. Su nostra richiesta il prefetto ha dato la disponibilità ad incontrare i rappresentanti dei comitati nella prossima settimana per pianificare un'attività di prevenzione che garantisca decoro e sicurezza". Lo dichiarano in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, senatori di Fratelli d'Italia. "C'è il nodo - aggiungono - dei centri d'accoglienza e dei senza fissa dimora che per un frainteso senso di solidarietà vengono incentivati a restare per strada quando invece dovrebbero a nostro parere essere accolti da un diverso modello di vera solidarietà, in centri delocalizzati dal centro e in hub dedicati con tutte le assistenze necessarie: sanitaria, psicologica e amministrativa. Il nostro obiettivo è gestire il problema, non certo per lavarsi la coscienza. Invitiamo il Comune a sedersi intorno ad un tavolo insieme ai rappresentanti del Governo per individuare delle strutture e dei casermaggi in disuso fuori dal centro storico e dai centri abitati utilizzati come degli Hub h24 di solidarietà insieme alle forze di volontariato, della protezione civile, della Croce Rossa e le forze della polizia", concludono Mollicone, De Priamo e Mennuni.(Com)