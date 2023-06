Ucraina: Conte, Meloni ha dimostrato bellicismo, in continuità con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Giorgia Meloni ha dimostrato un bellicismo” rispetto alla guerra in Ucraina “in piena continuità con Draghi. Non c'è nessuna prospettiva che l'Italia possa recitare un ruolo da protagonista in una via d’uscita” dal conflitto. Lo ha rimarcato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da “Otto e mezzo” su La7. Il tema “è come uscire da questa escalation militare”, ha aggiunto. (Rin)