22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani e Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, riceve in Campidoglio il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Al termine della visita, alle 19, si terrà un incontro con la stampa presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 19)- L'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, interviene al Talk "Videogame, metaversi, AI. Sfide e opportunità per i musei". Sala Tenerani a Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo 10 a Roma (ore 17)- L'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, interviene al concerto della Banda Musicale della Marina Militare in occasione della Festa della Musica. Piazza di Pietra a Roma (ore 18:30) (segue) (Rer)