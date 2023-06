© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del "Rapporto Osservasalute 2022. Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle Regioni italiane". Alla conferenza stampa interverranno il Direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane Alessandro Solipaca, e il Direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica. L'evento è trasmesso in streaming e si svolge all'Università Cattolica, campus di Roma, Istituti Biologici, Sala del Consiglio in largo Vito 1 a Roma (ore 11)- Celebrazioni in occasione del 249mo anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di finanza. Caserma Piave del Comando Generale in viale XXI Aprile 55 a Roma (ore 17:45)- Il sindacato Asia Usb organizza un presidio solidale per Erminia, anziana sotto sfratto a Centocelle. Via Filippo Parlatore 43 a Roma (ore 8:00) (segue) (Rer)