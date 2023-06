Messico: nominati nuovi ministri del Lavoro e dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha designato Marath Bolanos Lopez nuovo ministro del Lavoro e della previdenza sociale. La nomina è parte dei rimpasti resi necessari dalle dimissioni che diversi funzionari di governo hanno presentato per poter aspirare a una candidatura alla presidenza. Bolanos Lopez, sin qui viceministro, sostituisce Luisa Maria Alcalde, nominata ieri ministro dell'Interno in sostituzione di Augusto Adan Lopez. Quest'ultimo è infatti uno dei sei nomi che hanno deciso di tentare la corsa per la successione a Lopez Obrador. Il nuovo ministro del Lavoro è il coordinatore e il responsabile del progetto "Giovani costruendo il futuro", uno dei piani sociali voluti dal presidente per cercare di contrastare la disoccupazione, cause prime dei movimenti migratori e dell'avvio a carriere criminali. (segue) (Mec)