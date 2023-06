Messico: nominati nuovi ministri del Lavoro e dell'Interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi più gettonati c'è quello di Marcelo Ebrard, che come vuole il regolamento interno del partito, ha presentato per tempo le dimissioni dall'incarico pubblico che ricopriva, nello specifico quello di ministro degli Esteri. Decisione presa con "il proposito di dedicarmi in pieno, con allegria e impegno a difendere il progetto che porta avanti il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador in tutto il Paese". Ebrard - il cui incarico al ministero è stato ricoperto dall'ex segretaria generale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), Alicia Barcena -, è stato uno dei collaboratori più stretti e fidati del presidente. C'è poi Augusto Adan Lopez, altro uomo forte del governo in carica, che ha lasciato l'incarico di ministro dell'Interno. Uomo non amante della ribalta, Adan Lopez ha lasciato che fosse lo stesso presidente a comunicare le dimissioni. (segue) (Mec)