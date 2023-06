Berlusconi: Conte, cordoglio ma siamo coerenti, non permetteremo riscrivere storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Silvio Berlusconi “abbiamo espresso sincero cordoglio ma siamo coerenti e vogliamo evitare ipocrisie: il rispetto significa anche non parlare in un momento commemorativo se non abbiamo niente da dire, se non rimarcare le enormi distanze fra Berlusconi e i valori del Movimento 5 stelle”. A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da “Otto e mezzo” su La7. Dopo la scomparsa dell’ex premier “abbiamo subito un racconto a reti unificate in cui si è declamato il grande statista, l’uomo innovatore” ma si tratta “di una visione unilaterale a cui non ci siamo accodati. Non permetteremo di scrivere e riscrivere la storia, che per noi è diversa”, ha aggiunto. (Rin)