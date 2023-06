Italia-Usa: Ita Airways è official carrier della mostra organizzata da Confindustria a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways è “official carrier” del progetto "Imagining the future. Leonardo da Vinci: in the mind of an Italian genius", la mostra monografica organizzata da Confindustria con la curatela della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione dell'apertura della propria sede di Washington, e presentata oggi durante la conferenza stampa internazionale presso l'auditorium della Martin Luther King Jr. Memorial Library, nella capitale Usa. Nel suo ruolo, si legge in una nota, Ita Airways ha sostenuto l'iniziativa che ha il patrocinio dell'ambasciata italiana e dell'Istituto italiano di cultura di Washington, trasportando a bordo dei propri voli dall' aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le 12 tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico e storico, che saranno esposte da oggi fino al 20 agosto presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library. Specialista nella gestione di spedizioni sensibili, il cargo di Ita Airways ha effettuato questa operazione eccezionale, curando, oltre al trasporto, le delicate fasi di pallettizzazione, custodia e trasferimento in massima sicurezza e in condizioni ambientali di ventilazione e temperatura controllate, conformi alle particolari esigenze di conservazione delle opere. (segue) (Was)