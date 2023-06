Italia-Usa: Ita Airways è official carrier della mostra organizzata da Confindustria a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l'immagine dell'Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte: alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell'evento legato all'apertura della sede di Washington”, ha commentato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e amministratrice delegata di Volare. Per la nostra compagnia, ha aggiunto, è “un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo". Ita Airways e la capitale statunitense si legano anche in termini di operatività: il 2 giugno scorso è stato infatti inaugurato il nuovo volo diretto Roma - Washington, con cinque frequenze settimanali che dal primo agosto diventeranno giornaliere. La capitale statunitense rappresenta per la compagnia una meta ambita non solo per il turismo leisure ma anche per quello business, grazie alla presenza della comunità imprenditoriale locale e internazionale, che potrà utilizzare il nuovo collegamento come accesso diretto all'Italia, all'Europa e all'intera regione del Mediterraneo. La rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli Usa che in quelli di ritorno in Italia. (segue) (Was)