Italia-Usa: Ita Airways è official carrier della mostra organizzata da Confindustria a Washington (3)

- Washington è solo il primo passo per l'espansione del network per Ita Airways: il 2023 sarà infatti l'anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, che oltre a Washington, vedrà l'inaugurazione dal primo luglio del collegamento diretto su San Francisco e dal 29 ottobre quello su Rio de Janeiro. L'espansione di Ita Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale. Gli Stati Uniti, in particolare, sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all'Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d'affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana. La compagnia offre voli diretti su New York, Miami, Boston, Los Angeles, Washington e San Francisco, per un totale di 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia nel cuore della stagione estiva. Inoltre, grazie all'accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti Ita Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York Jfk e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles, Washington e San Francisco in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure. (Was)