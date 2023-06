Berlusconi: Consiglio regionale approva Odg al Prss per intitolargli Milano Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con 28 sì e 18 no, un ordine del giorno legato al programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) avente ad oggetto l’intitolazione dell’aeroporto di Milano - Malpensa a Silvio Berlusconi. Il documento, a firma del gruppo Lombardia Migliore – Letizia Moratti, impegna la giunta regionale “ad attivarsi con i soggetti preposti al fine di valutare l’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Milano – Malpensa, primo aeroporto commerciale d’Italia e scalo aeroportuale internazionale della Lombardia, per ricordare questa figura quale lombardo di particolare spicco nei diversi mondi in cui è stato protagonista”. Con i voti favorevoli dei gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia e Lombardia Migliore, l’Ordine del Giorno ha raggiunto i 28 voti ed è stato approvato. I consiglieri della Lega, invece, non hanno partecipato al voto. L'ordine del giorno ha subito scatenato le critiche del capogruppo del Movimento cinque stelle Nicola Di Marco, che ha definito "abbastanza vergognoso" il fatto che a presentarlo sia stato un gruppo di minoranza. (Rem)