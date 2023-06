Usa-Ucraina: Blinken vede omologo, focus su ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Londra il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno Usa nei confronti di Kiev, nel quadro della guerra con la Russia, e la disponibilità di Washington ad aiutare la ricostruzione del Paese dopo il conflitto. Blinken ha anche sottolineato l’impegno delle autorità statunitensi a collaborare con il settore privato per garantire la modernizzazione dell’Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata alle riforme che Kiev dovrà avviare per garantire la ripresa degli investimenti e una crescita economica sostenibile nel lungo periodo. Infine, il segretario Usa ha aggiornato la controparte sul suo recente viaggio in Cina. (Was)