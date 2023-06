Usa-India: Casa Bianca, visita di Modi non è un messaggio per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington del primo ministro indiano, Narendra Modi, non vuole rappresentare un messaggio per la Cina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’agenda dell’incontro è importante”, ha aggiunto, facendo riferimento al bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. I due leader discuteranno il rafforzamento della cooperazione bilaterale in una serie di ambiti, dedicando particolare attenzione alla necessità di garantire pace e stabilità nella regione indopacifica. (Was)