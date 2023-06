Usa: Casa Bianca, Cina cerca di rafforzare la propria influenza nell’emisfero occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta cercando di rafforzare la propria influenza e le proprie capacità di intelligence in tutto l’emisfero occidentale, e gli Stati Uniti ne sono ben consapevoli. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non è un segreto, né una sorpresa: stiamo monitorando con attenzione quello che fanno, e continueremo a fare tutto il necessario per proteggere la sicurezza nazionale”, ha detto. (Was)