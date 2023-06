Energia: Casa Bianca, speriamo che India continuerà a rispettare il tetto al prezzo del petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto di petrolio russo è una decisione che riguarda le autorità indiane. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Lo strumento del tetto imposto al prezzo del petrolio prodotto in Russia sta funzionando, e ci auguriamo che le autorità indiane continuino a rispettarlo nei loro acquisti”, ha aggiunto. (Was)